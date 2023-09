Giornata di studi su Guerrazzi a Massa Marittima: 150° anniversario

Giornata di studi quella di oggi alle 16 alla sala dell’Abbondanza a Massa Marittima dove ci sarà un interessante incontro di argomento storico a cura di Gianpiero Caglianone su Francesco Domenico Guerrazzi (18041873) nel 150° anniversario dalla morte. L’evento patrocinato dal Comune di Massa Marittima vede l’adesione anche del Terziere di Borgo, della Società dei Terzieri Massetani, del Comitato Toscano per la Promozione dei Valori Risorgimentali, del "Grande Oriente d’Italia Palazzo Giustiniani", del "Grande Oriente d’Italia Palazzo Giustiniani R.L. Vetulonia 123 Massa Marittima" e del "Grande Oriente d’Italia Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili della Toscana". Sono previsti oltre ai saluti istituzionali del sindaco Marcello Giuntini (nella foto), dell’assessora Irene Marconi, di Luigi Vispi, presidente Collegio Maestri Venerabili della Toscana e Stefano Martinozzi "Maestro Venerabile R.L. Vetulonia 123" interventi di importanti relatori che hanno deciso di non mancare all’importante appuntamento per spiegare una persona che ha scritto pagine importanti di storia come Guerrazzi. In ordine Fabio Bertini dell’Università degli Studi di Firenze, Giuseppe Monsagrati dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma e di Giampiero Caglianone dell’Accademia Senese degli Intronati che parlerà di Francesco Domenico Guerrazzi e Massa Massa Marittima con riferimento alle elezioni del 1865 e del 1872. Moderatore Massimo Bianchi, "Gran Maestro Onorario del Grande Oriente d’Italia". Le conclusioni saranno affidate a Stefano Bisi "Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia".