Giornata della scrittura: "Il Calamo" invita a prendere carta e penna

Oggi in occasione della Giornata Mondiale della scrittura a mano, istituita negli Stati Uniti nel 1977, l’Associazione "Il Calamo" invita a riprendere carta e penna per scrivere, rigorosamente a mano, una poesia, un biglietto, una cartolina, una lettera, che potranno essere spedite al recapito dell’associazione, via Madagascar n° 55 Grosseto , per esprimere il sostegno alle iniziative volte a valorizzare la scrittura a mano. "Noi de ‘Il Calamo’ – dice il presidente Ettore De Tora – non demonizziamo i moderni mezzi di comunicazione che, secondo la maggioranza delle persone, avrebbero decretato la morte della calligrafia. Riteniamo che ci può essere spazio per entrambi i metodi di scrittura, lasciando a ciascuno le sue peculiarità. L’iniziativa ‘Scriveteci una lettera’, giunta alla terza edizione, ci ha fatto ricevere un totale di circa 230 lettere e la mostra alla galleria ‘Il Quadrivio’, dedicata alla memoria del maestro Marco Moretti, che si è appena conclusa, ha dimostrato che tanti ragazzi under 15 hanno raccolto l’invito e si sono cimentat nella scrittura ed invio di una lettera manoscritta. Questo grazie all’impegno dellascuola media Vico".