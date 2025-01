Giorgieri e Stella vittime dello stalker. Il Pd: "Venga assicurato alla giustizia"

FOLLONICAStalking e persecuzioni a Mirjam Giorgeri e Francesca Stella, l’appello del Partito democratico della Toscana: "Massima solidarietà alla ex assessora di Follonica e alla ex presidente del consiglio comunale che con altre persone sono coinvolte in questa inquietante vicenda. Ci appelliamo a tutte le istituzioni preposte di attivarsi ed intervenire affinché le vittime possano tornare a vivere la loro vita serenamente e in libertà". La vicenda riguarda le persecuzioni via social, e ora pare anche ’di persona’ di un soggetto nei confronti delle due ex rappresentanti delle istituzioni.

"La comunità del Pd regionale si stringe attorno alla compagna ed ex assessora del Comune di Follonica Mirjam Giorgeri e alla ex presidente del Consiglio comunale di Follonica Francesca Stella – si legge in una nota - vittime da tre anni di stalking e persecuzione sui social per mano di uno stalker che in più occasioni si è presentato anche nei luoghi frequentati da Giorgieri e Stella, oltre che dai loro familiari. In questa triste vicenda sono coinvolti anche altre persone, tra cui la giornalista Barbara Farnetani e Gianluca Quaglierini, segretario Prc di Follonica. Ci appelliamo a tutte le istituzioni preposte affinché si attivino ed intervengano per permettere a Mirjam, a Francesca e a tutte le altre vittime di riappropriarsi della loro quotidianità e tornare a vivere la loro vita serenamente e in totale libertà".

L’appello segue la conferenza stampa chesi è svolta nei giorni scorsi, durante la quale le vittime di stalking hanno manifestato il loro disappunto sul dover sopportare da così tanto tempo una simile situazione. Dopo una serie di denunce, ora c’è un indagato che avrebbe utilizzato molto profili social. "Lo stalker - conclude la nota del Pd Toscana – deve essere assicurato alla giustizia il prima possibile, per impedire a questa preoccupante situazione di degenerare in possibili azioni di violenza ancora più gravi".