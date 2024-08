Già raccolte oltre 5mila firme per far sciogliere CasaPound

In appena una settimana è stato raggiunto ed ampiamente superato il traguardo delle 5000 firme a supporto dell’appello nazionale sulla piattaforma "Change.org" ("https://www.change.org/p/mai-più- fascismi-applicare-la-costituzione-e-sciogliere-casapound-ed-i-gruppi-fascisti") rivolto dalla Grande Alleanza Democratica ed Antifascista al Ministero dell’Interno ed al presidente del Consiglio per lo scioglimento, immediato, di CasaPound e delle altre organizzazioni fasciste. "Un appello – fanno sapere dall’Anpi provinciale – che ha rapidamente coinvolto, nonostante il periodo agostano, cittadine e cittadini che non si rassegnano a dover subire nel 2024 anche l’oltraggio di un raduno fascista in un Paese che probabilmente non è ancora riuscito a fare pienamente i conti con la dittatura ed il regime di Mussolini. Esattamente cento anni dopo il ritrovamento del corpo di Giacomo Matteotti, sequestrato e assassinato da sicari fascisti il 10 giugno 1924 i cui resti vennero fatti rinvenire il successivo 16 agosto, tutte le realtà aderenti alla Grande Alleanza Democratica ed Antifascista per la persona, il lavoro e la socialità attendono una risposta chiara dal governo e dalla politica nazionale sull’applicazione della legge e della dodicesima disposizione finale della Carta Costituzionale: “E` vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista“". In Maremma la Grande Alleanza Democratica ed Antifascista è composta da Anpi, Arci, Cgil, Cisl, Uil, Cobas, Coordinamento No Autonomia Differenziata, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Grosseto Città Aperta, Italia Viva, Legambiente, Libera, M5S, Pci, Pd, Rifondazione, Psdi, Psi, Rete dei Numeri Pari – Working Class Hero OdV, Sinistra civica ecologista, Sinistra italiana.