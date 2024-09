Gestione bar del tennis. Il ricorso è stato respinto

Il Tar e il Consiglio di stato hanno rispinto il ricorso dei precedenti gestori del bar nell’area dei campi da tennis, il Comune ordina lo sgombero. E, nel frattempo, l’ente assegna la gestione di tutto l’impianto di Porto Santo Stefano all’associazione Asd Tennis Club Argentario. Lo scorso mese di agosto il Comune aveva aperto la procedura per individuare un soggetto interessato alla riqualificazione e successiva gestione dell’impianto comunale da tennis in via del Campone. La gestione dell’impianto sportivo è stata quindi affidata per 10 anni all’Asd Tennis Club Argentario, l’unica società sportiva ad aver presentato la proposta progettuale, che dovrà quindi anche riqualificare l’area tramite la realizzazione di una copertura del campo da padel e sistemando la pavimentazione. Già dallo scorso anno il Comune aveva comunque emesso un’ordinanza di sgombero del gestore del bar dall’immobile di proprietà comunale in cui, stando all’ordinanza stessa, era scaduto il canone di locazione, stipulato nel luglio del 2002. L’ente, con una delibera dello scorso anno, aveva infatti deciso di reintegrare gli immobili nel patrimonio disponibile comunale. Aveva quindi trasmesso al gestore del bar una comunicazione di avvio del procedimento e diffida per sgombero del locale, dando tre mesi di tempo. Il provvedimento era stato però impugnato dalla società, con ricorso al Tar che è stato poi respinto nel novembre dello scorso anno e quello successivo al Consiglio di Stato, che ha respinto nei giorni scorsi anche l’appello cautelare. Considerando dunque che, adesso, è stata assegnata la gestione per 10 anni all’associazione sportiva, il Comune ha emesso una nuova ordinanza di sgombero del bar entro 30 giorni, al fine di consegnare l’immobile al nuovo soggetto affidatario della gestione di tutto l’impianto sportivo da tennis del Comune, situato in via del Campone a Porto Santo Stefano.

Andrea Capitani