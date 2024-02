Gelosia ossessiva. Minaccia di morte l’ex moglie. Cinquantenne arrestato

Per anni l’ha perseguitata e dopo l’ennesimo episodio è scattata la denuncia ai carabinieri. La storia parla di maltrattamenti all’interno delle mura domestiche e riguarda due ex coniugi del Monte Amiata, la vittima è una donna, madre di tre figli. Dopo anni di persecuzioni era riuscita a chiudere il matrimonio con l’uomo che non la faceva più vivere. Ma non era bastata la separazione e una denuncia per maltrattamenti in famiglia a tenere lontano l’uomo. La protagonista di questa vicenda, che gestisce un bar, dal giorno in cui avevo deciso di separarsi, si è trovata più volte a tu per tu con l’uomo. Il cinquantenne entrava nel locale e si comportava come se la loro relazione fosse ancora in piedi, quindi andava dietro al bancone, beveva e poi iniziava a offenderla e minacciarla di morte anche davanti ai clienti. Episodi che hanno distrutto emotivamente e fisicamente la donna e che lei ha raccontato ai carabinieri. Episodi che non le hanno più permesso di avere una vita normale perché l’uomo si presentava sotto casa sia, e spesso si appostava per vedere quando la donna rientrava e la chiamava ripetutamente al telefono. Come se non bastasse gli scriveva messaggi ripetutamente. Si era creata insomma una situazione totalmente invivibile, anche per i tre figli, così la donna, munita di grande coraggio, ha deciso di denunciare l’uomo.

L’episodio che è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso è accaduto qualche giorno fa, quando l’uomo si è presentato a casa, lei si è rifiutata di aprire la porta e lui ha sfondato con un pugno il vetro, tagliandosi. La donna è stata costretta a chiedere l’intervento dei carabinieri. Il cinquantenne amiatino è stato portato in carcere dai carabinieri su ordinanza di custodia cautelare firmata dal giudice Cecilia Balsamo. Dovrà rispondere dell’accusa di stalking.