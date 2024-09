GameUpi, giochi interprovinciali a Latina. La Maremma presenta la sua squadra

Sono nove gli studenti del liceo scientifico sportivo dell’Iis Pietro Aldi che il 5 e il 6 ottobre rappresenteranno la provincia di Grosseto ai Giochi interprovinciali di Latina, organizzati nell’ambito del progetto "Game Upi, tutti insieme nessuno escluso". Si tratta di Jael Barrera, Diego Bigoni, Giacomo Detti, Matteo Donati, Niccolò Gallo, Niccolò Gargani, Filippo Mariottini, Giacomo Tirocchi, Niccolò Tortora. Insieme a loro farà parte della squadra anche Christian Marchini, componente del Comitato Giovani. I ragazzi saranno accompagnati dal professor Macherini del Liceo sportivo di Grosseto, da Maurizio Zaccherotti e Giacomo Neri, tecnici sportivi della Uisp Grosseto e da Edoardo Furi, portavoce del Comitato Giovani Grosseto. I giochi interprovinciali si svolgeranno nel centro storico di Latina e la squadra di Grosseto si confronterà con quelle delle province di Lucca, Perugia, Terni, Fermo, Viterbo e Sassari. Non sarà una competizione agonistica perché l’obiettivo è quello di stare insieme, ma ci saranno varie tipologie di attività, dalla caccia al tesoro, all’orienteering fino ai giochi senza frontiere. Game Upi è l’iniziativa dell’Unione delle Province d’Italia, finanziata dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale, finalizzata a creare sui territori un’alleanza tra province, istituti scolastici e sistema delle associazioni sportive, per educare le nuove generazioni all’inclusione sociale attraverso la pratica sportiva. "La Provincia di Grosseto – spiega il presidente Francesco Limatola – dallo scorso marzo partecipa al Game Upi come capofila di un partenariato con il progetto Insieme Sportivamente".