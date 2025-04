Galleria a cielo aperto nel weekend. Torna la mostra dell’artigianato

FOLLONICAQuesto weekend Follonica si trasformerà in una galleria a cielo aperto dove verranno esposte opere artistiche (e non) che sono state realizzate artigianalmente. Infatti sul lungomare di viale Italia ci sarà il ritorno della mostra-mercato dedicata esclusivamente all’artigianato artistico e tradizionale. L’iniziativa è promossa dal Cna Grosseto (la più grande organizzazione dedicata all’artigianato presente a livello provinciale) in collaborazione con l’associazione culturale "Materiae". La mostra si svolgerà da domani a domenica e gli stand degli artisti/venditori saranno aperti dalle 10 fino alle 19.30. Saranno in totale quindici gli espositori presenti, provenienti da tutta la Toscana, che metteranno in mostra e in vendita prove della loro abilita artigianale che possono essere oggetti in ceramica o in legno, stoffa dipinta, bigiotteria, ricami all’uncinetto, gioielli in ottone, in pietra e in perle, giochi e pupazzi in legno o prodotti fatti con la terracotta e/o il gesso. Ma all’interno delle bancarelle saranno in vendita anche articoli più particolari come prodotti per l’infanzia ecologici e sostenibili, oggetti decorati attraverso la tecnica del "découpage" e specialità agroalimentari. Coloro che durante questo fine settimana visiteranno questo "mercatino" avranno la possibilità di riscoprire l’unicità del lavoro manuale e la bellezza del "fatto a mano" all’interno dell’incantevole panorama del lungomare follonichese. Inoltre questa iniziativa rappresenta una occasione per turisti e residenti di conoscere da vicino le tecniche e i materiali usati per creare questi oggetti e per instaurare un dialogo diretto con gli artisti-artigiani che tengono vivo una tradizione che è una componente fondamentale dell’identità culturale e produttiva della Toscana.

Gabriele Pasquini