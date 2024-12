Galati racconta. Olympia de Gouges

Altro appuntamento con la cultura in biblioteca. Oggi alle 17.15 alla biblioteca comunale Gaetano Badii è in programma un incontro con Michela Galati, autrice del libro "La venere rivoluzionaria. Olympia de Gouges", volume edito dalla casa editrice Effigi. Introducono il dibattito Cinzia Biondi presidente dell’Associazione Iride, Roberta Pieraccioli, direttrice della Biblioteca comunale "Badii". L’autrice sarà intervistata da Sandra Ricci e parlerà del ruolo delle donne nella storia. L’evento che si svolgerà oggi in biblioteca "Gaetano Badii" è promosso con la collaborazione dell’Associazione "Iride". Previsto anche l’intervento della Commissione Pari Opportunità del Comune di Massa Marittima. Evento realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Iride. Per qualsiasi tipo di informazione sarà possibile telefonare allo 0566/906293 oppure al numero di cellulare 335/7501826. Informazioni a [email protected].