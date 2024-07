Gal Far Maremma, eletto il Cda: "Dobbiamo aiutare le startup"

Nominato il nuovo consiglio di amministrazione del Gal Far Maremma che resterà in carica per tre anni. Per il settore pubblico ci saranno Jacopo Marini (Comune di Arcidosso), Marcello Giuntini (Unione dei Comuni montani Colline metallifere), Susanna Berti (Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano), Francesca Mondei (Comune di Gavorrano), Alessandro Polidori (Comune di Pitigliano). Per il settore privato, invece, i nomi sono quelli di Massimo Guerrieri (cooperativa San Leopoldo per il settore pesca e acquacoltura), Ilaria Tosti (Tosti srl) e Alessandro Antonelli (in rappresentanza del settore imprese extra agricole), Roberta Tistarelli (Cia Toscana in rappresentanza delle imprese agricole), Barbara Rusci (Associazione Misericordia di Roccastrada in rappresentanza del Terzo settore), Matteo Dorelli (Unicoop).

La nuova Strategia di Sviluppo Locale è basata sulla partecipazione delle differenti categorie di attori territoriali con un forte impatto locale, grazie ad un target di beneficiari ampio ed una elevata priorità a quei progetti che mobilitano diversi attori locali e incrementano l’integrazione delle azioni per lo sviluppo delle comunità rurale. Durante l’incontro che ha seguito l’Assemblea dal titolo Sinergie e collaborazioni tra il Gal e gli attori del territorio per lo sviluppo locale che ha introdotto le prospettive future, il presidente della Camera di commercio Riccardo Breda ha evidenziato l’importanza di mantenere i giovani sul territorio grossetano, e agevolare le startup locali, mentre l’assessore regionale Leonardo Marras ha espresso il concetto di creare un tavolo comune di discussione e non solo una "rete" seppur sia fondamentale anch’essa.

Maria Vittoria Gaviano