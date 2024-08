“Argia” vittima di scippo. Il volto della Maremma Luciana Tosti Pollini, derubata di una collana

Grosseto, 28 agosto 2024 – Anche “Argia” vittima di scippatrici. Luciana Tosti Pollini, conosciuta in tutta la Maremma, e non solo, per aver inventato il personaggio di Argia, l’arzilla vecchietta che con i suoi modi di dire prettamente maremmani, la sua furbizia contadina e simpatia è entrata nel cuore di tutti i grossetani, è stata scippata da due giovani donne.

Il fatto è accaduto sabato, poco prima dell’ora di pranzo, quando Luciana stava entrando nel cortile di casa e accanto a lei è entrata sono entrate due giovani donna ben vestita che le hanno dato il buongiorno. A quel punto l’attrice dialettale, con la sua solita affabilità e gentilezza ha chiesto loro come andasse. A quel punto una delle due ragazze, le ha detto di essere incinta di due mesi. Mentre Luciana Tosti Pollini stava seguendo il racconto della donna, si è sentita dare un bacio sul collo dall’altra ragazza. Ma evidentemente era un bacio di Giuda. Salendo in casa infatti Luciana si è resa conto che le due donne le avevano rubato la preziosa collana d’oro, con un ciondolo, che portava al collo. Un gioiello che non solo aveva un certo valore economico, ma che aveva un forte significato affettivo. Quella collana infatti le era stata regalata cinquant’anni fa dalla parrocchia di San Francesco, allora retta da padre Beniamino, come segno di gratitudine per l’attività catechistica svolta ai ragazzi. Un’attività da lei ha proseguito poi per molti anni.

Nonostante l’età, Luciana Tosti Pollini recita ancora vestendo i panni di "Argia”, l’ultima apparizione proprio in questi giorni in piazza Dante durante uno spettacolo di cultura popolare maremmana. Uno scippo che ha colpito uno dei personaggi più amati e apprezzati della provincia di Grosseto, per la sua capacità di portare buonumore e sano divertimento a tutti. E ieri Luciana Tosti Pollini ha presentato denuncia i carabinieri.