Furti nei negozi Arrestato un uomo

È stato arrestato l’uomo ritenuto responsabile dei furti avvenuti nei negozi di Porto Santo Stefano nell’ultimo periodo. Una serie di scassi avvenuti nelle ore notturne, l’ultimo dei quali quello tra venerdì e sabato in via Roma, al Discount Centre di Andrea Gabrielli.

L’uomo è stato bloccato dai carabinieri e su di lui pensono i sospetti di almeno otto furti in negozi e di scooter. Nell’ultimo episodio il ladro si era intrufolato nel Discount di via Roma e aveva portato via una cinquantina di euro. Ma, come negli altri episodi, molti di più ne sono stati necessari per riparare le porte d’ingresso nel negozio, con i costi che ammontano a qualche centinaio di euro. Non si trattava appunto di un episodio isolato: le telecamere del negozio di Andrea Gabrielli hanno inquadrato il responsabile che, stando anche al racconto di altri commercianti del paese, potrebbe aver commesso altri reati simili.

Andrea Capitani