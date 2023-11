Furti di trattori: coppia finisce nei guai

Rubava nei poderi. Insieme alla sua compagna: furti di trattori, macchine agricole, utilizzati poi anche per i lavori nella sua azienda agricola che si trova nelle campagne di Valpiana. Giuliano Aronne è finito nei guai accusato di sette colpi messi a segno in altrettanti poderi, uno dei quali commesso insieme alla compagna. Colpi che avrebbero fruttato un bottino di 170mila euro. Le indagini sono state portate avanti dai carabinieri di Massa Marittima. Secondo i risultati delle indagini a portare via le macchine agricole da un altro podere dopo aver spaccato il lucchetto del cancello d’ingresso sarebbe stata la coppia. Da quell’azienda erano spariti due trattori, un rimorchio, una rotoimballatrice, due voltafieno, un’idropulitrice, un banco sega circolare, tre motocicli, un compressore ad aria e una cassetta con vari attrezzi. La coppia sarebbe stata incastrata dalle cele agganciate dal cellulare della donna. Aronne, tuttora in carcere, è accusato di altri sei furti messi a segno a Bivio di Ravi (rubati motoseghe, trapani a percussione, soffiatori, smerigliatrici, batterie e cavi elettrici e un avvitatore), a Massa Marittima (rubato gasolio dal serbatoio di un trattore portando via 300 litri) e a Montemassi (dove sparì un trattore completo di forca idraulica).