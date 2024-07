Vanno ad aiutare alla sagra e subiscono furti in casa

Roccastrada (Grosseto), 10 luglio 2024 – Due famiglie, una di Roccastrada e una di Sticciano, nello scorso weekend, sono andate ad aiutare alle sagre dei rispettive paesi e i ladri, in una di queste serate, sono entrati in azione nelle loro case, con esiti diversi. A Roccastrada i malviventi hanno forzato una porta finestra e sono entrati nell’abitazione mettendo a soqquadro la casa e rubando tutto quello che sono riusciti a trovare: gioielli e contanti per un ammontare complessivo di mille euro. A Sticciano Scalo invece i ladri hanno provato ad entrare al primo piano di un podere, in aperta campagna, utilizzando una scala. Ma fortunatamente è scattato l’antifurto che ha indotto i malviventi a scappare prima che riuscissero a rubare qualcosa. Su entrambi i luoghi sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roccastrada.