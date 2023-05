Furgone va in fiamme mentre cercano il cadavere

Grosseto, 29 maggio 2023 - Non c’è pace per via Giordania, nella zona artigianale di Grosseto, dove da giorni, con grande spiegamento di forze si sta cercando un cadavere, che sarebbe stato seppellito in un campo circostante.

Poco dopo le 23 di sabato alcune persone, che risiedono nella zona, sono state svegliate da due colpi che sembravano esplosi da un’arma da fuoco. In realtà i due rumori sentiti erano dovuti all’esplosione di due dei quattro pneumatici di un furgone che da qualche giorno sostava nel vicino Largo Irak.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia municipale di Grosseto. Il mezzo, che era senza targa, è andato completamente distrutto da questo incendio, che con ogni probabilità è di natura dolosa.

A dare l’allarme di quanto successo in via Giordania su Facebook, la notte stessa di sabato, è stato il capogruppo del M5S, Giacomo Gori che in questo primo post parlava di due spari. Ieri mattina Gori, avendo appreso esattamente quello che era successo ha scritto un secondo post, spiegando quanto realmente accaduto e chiedendo scusa.

"Nessun utilizzo d’arma da fuoco ieri sera in via Giordania – scrive infatti Gori su Facebook –. L’esplosione di due pneumatici di un’auto data alle fiamme sono stati scambiati per due colpi d‘arma da fuoco. La presenza degli organi di vigilanza ha alimentato la convinzione originaria. Meglio così. Chiedo scusa se ho contribuito ad alimentare preoccupazione, ma a causa di tutta una serie di circostanze e preoccupazioni, ho ritenuto utile pubblicare una notizia che si è poi rilevata di ben meno peso. Non è mia abitudine ritrovarmi in questa situazione, ma ciò mi servirà per stare ancora più attento".