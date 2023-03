Fuori strada con il pick-up E’ gravissima

Viaggiava sulla strada provinciale Fronzina (Sp24), si trovava tra i due paesi di Baccinello (comune di Scansano) e Arcille (comune di Campagnatico), quando, intorno alle 19 di ieri ha perso il controllo ed finita nel fosso sotto la carreggiata. Alla guida del pick-up una donna di 64 anni di Scansano. L’auto, dopo che la donna ha perso il controllo del mezzo, si è ribaltata più volte, compiendo molti metri e ha finito la sua corsa sotto la strada, all’altezza del Fosso dei Fontini, vicino alla frazione del comune di Scansano. Un incidente, che non ha coinvolto altre auto, fortunatamente qualcuno ha avuto modo di accorgersene e lanciare immediatamente l’allarme, avvertendo i soccorsi. In poco tempo sul posto sono intervenuti i sanitari con l’ambulanza di Scansano, la Misericordia di Cinigiano, i vigili del fuoco che hanno estratto la donna dalle lamiere contorte dell’automobile e i carabinieri che hanno eseguito tutti i rilievi. La donna una volta estratta dal pick-up, ha presentato ferite gravi, gli operatori sanitari hanno dunque immediatamente chiesto l’intervento dell’elisoccorso. La donna è stata trasferita con Pegaso 2, in codice tre alle Scotte di Siena e le sue condizioni sono molto gravi. Nelle ore successive sono rimasti sul posto i carabinieri che hanno lavorato alla ricostruzione dell’incidente e hanno svolto i rilievi.

N.C.