Morti scontrandosi con le moto, i funerali di Leonardo e Mattia

Grosseto, 5 giugno 2024 – Sono stati fissati i funerali di Leonardo Di Marte, 38 anni e Mattia Cappellani, 18 anni. Sono loro i due centauri morti in uno scontro frontale mentre viaggiavano sulle rispettive moto sulla strada tra Scansano e Grosseto.

"Stiamo vivendo un dramma”: strazio per Mattia e Leonardo

Un impatto devastante per il quale i due non hanno avuto scampo. I due abitavano in due diverse frazioni di Scansano: Cappellani era di Pomonte, mentre Di Marte era di Preselle. Entrambe le cerimonie si svolgeranno nella giornata di giovedì 6 giugno.

I funerali di Di Marte si svolgeranno a Grosseto, alla parrocchia di Madre Teresa di Calcutta in via Stati Uniti. Quelli di Cappellani sono invece a Pomonte, la sua frazione, nella chiesa del paese.

Sarà un momento molto difficile per tutta Scansano, che dice addio a due suoi giovani figli, morti in circostanze tragiche, mentre praticavano la loro passione, il motociclismo. Lo strazio delle due famiglie e degli amici dei ragazzi è quello di una comunità intera.