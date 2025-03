La Toscana piange Fulco Pratesi: lottò e vinse per il suo sogno, le Oasi in Maremma

Grosseto, 1 marzo 2025 – Il primo libro che dette alle stampe fu sul Cavaliere d’Italia, splendido volatile che osservò proprio nella laguna di Orbetello. Erano gli Anni Settanta, anni pionieristici per la conservazione ambientale. Oggi le Oasi Wwf della laguna di Orbetello e del Lago di Burano sono una splendida realtà, ricovero per tantissime specie e scrigno di biodiversità. Tutto questo lo si deve a Fulco Pratesi, scomparso a novant’anni.

Presidente del Wwf Italia, si adoperò in tutto lo Stivale per la creazione delle Oasi, oggi una realtà di tante zone del nostro Paese. Ma il fulcro della sua battaglia fu in Toscana. Fondò lui le Oasi del sud della Maremma, oggi splendida “stazione” per tantissimi uccelli migratori.

Un luogo di visite da parte di turisti da ogni angolo d’Italia, che rimangono affascinati dalla bellezza della natura. Pratesi, originario di Roma, lasciò ben presto la sua professione di architetto per buttarsi anima e cuore nell’ambientalismo.

La moglie Fabrizia - il loro un sodalizio lunghissimo iniziato oltre 70 anni fa - si era spenta meno di 5 mesi fa, il 4 ottobre 2024: lascia 4 figli e 6 nipoti. Il suo inseparabile cagnolino, Robin, 14 anni, se ne è andato nei giorni scorsi, pochi giorni dopo il ricovero di Pratesi. Sempre in Maremma, Pratesi era molto attivo anche per il Cras di Semproniano, un centro di recupero per animali esotici.

"Il Wwf Italia- si legge in una nota dell'organizzazione- piange la scomparsa del suo padre fondatore e si stringe con commozione alla famiglia Pratesi: i figli Isabella, Carlo Alberto, Francesco e Olympia e tutti i suoi nipoti. Fondamentale il suo contributo alla definizione e approvazione di leggi fondamentali per la tutela della natura italiana, dalla legge 157 sulla fauna a quella sui parchi del 1991. Ma il suo orgoglio più grande erano le oltre 100 Oasi del WWF che amava e conosceva una per una”.

E le Oasi WWF Laguna di Orbetello e Lago di Burano “si stringono con profondo affetto alla famiglia di Fulco Pratesi, presidente onorario del Wwf Italia e fondatore delle nostre Oasi. Lo ricordiamo commossi con le parole della Direttrice generale del Wwf Italia, Alessandra Prampolini: ‘La sua scomparsa colpisce profondamente tanti di noi per i quali la sua presenza ha, in diverse forme, accompagnato decenni di vita personale e professionale. Colpisce anche una comunità di persone, ben oltre il Wwf, che per più di mezzo secolo ha trovato in lui un riferimento sempre lucido e innovativo sui temi della tutela della natura, in Italia e nel mondo, rendendolo una figura che ha concretamente trasformato la storia dell’ambientalismo nel nostro Paese’”.