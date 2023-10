"Fucili rubati a Grosseto: trovati anche sette fucili"

Nell’ambito dell’attività di pattugliamento della città e delle zone periferiche e limitrofe gli agenti della Polizia rinvenivano, in luoghi diversi, una borsa provento di furto, che è stata restituita al legittimo proprietario ma anche un armadio blindato, abbandonato in un fosso di un canale, che nascondeva 7 fucili risultati poi essere rubati qualche giorno fa e, che sono stati sequestrati. L’Ufficio Immigrazione della Questura ha poi concluso le pratiche per l’espulsione di tre cittadini irregolari, tutti e tre accompagnati nei centri di permanenza per i rimpatri (Gradisca d’Isonzo e Macomer). L’attività di controllo, che proseguirà anche nelle prossime settimane, è finalizzata al contrasto di ogni forma di microcriminalità e di degrado urbano in maniera tale da assicurare ai cittadini il rispetto della tranquillità e dell’ordine pubblico.