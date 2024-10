Frane e smottamenti anche al passaggio pedonale delle Cannelle

Qualche frana, muri crollati e smottamenti, il maltempo ha causato danni sul promontorio. Tra cui quelli all’hotel il Pellicano, dove durante la giornata di venerdì si è staccato un grosso masso dal costone di roccia finendo direttamente sullo stabilimento, provocando danni che richiederanno importanti lavori di ripristino. Grossi danni anche alla spiaggia delle Cannelle, in estate una delle cale più frequentate dell’Argentario, dove la furia dell’acqua ha causato frane e smottamenti anche al passaggio pedonale e alla pavimentazione dell’esterno del locale che si trova adiacente alla spiaggia. Gli interventi dei Vigili del Fuoco, del personale della Racchetta e anche dell’azienda speciale del Comune Ama sono andati avanti anche per tutta la giornata di ieri, nonostante il maltempo abbiamo concesso un po’ di tregua. Gli interventi sono stati effettuati anche nei residence del territorio per pompare via la tanta acqua dai garage, soprattutto nelle zone del Pozzarello, in Costa degli Ulivi e in via dell’Aiaccia. "Molti danni di piccola entità sparsi su tutto il territorio – dice il sindaco Arturo Cerulli –, tra piccole frane, smottamenti e diversi muri crollati. Stiamo ancora verificando i danni".