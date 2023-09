Franci: "Premesse buone a Castel del Piano, giorni decisivi" per l'olio di Olivastra Seggianese

"È ancora presto per arrivare ad avere un quadro definitivo ma le condizioni sono migliori rispetto a quelle dello scorso anno". Giorgio Franci, patron del frantoio di Montenero d’Orcia, famoso in tutto il mondo per i pregiati oli che produce, guarda alla prossima stagione di raccolta delle olive con ottimismo. "Si potrebbe parlare di un’annata che si avvicina molto alla quasi normalità", dice Franci che poi però avverte: "C’è da tenere sempre sotto controllo la mosca perchè è sempre in agguato, e questo vale anche per l’agricoltura biologica che ha tutti gli strumenti per difendersi. Non dobbiamo aspettare l’evoluzione degli eventi. Per quanto riguarda l’inizio della raccolta noi prevediamo di confermare le date di sempre, ovvero inizio ottobre, in particolare la prima settimana. Sicuramente l’evoluzione dell’ultimo mese farà la differenza. In conclusione non vedo situazioni particolarmente difformi dalla storicità del momento".

Gli oliveti caratterizzano una porzione rilevante di campagne amiatine, soprattutto nella zona di Seggiano, Castel del Piano, Cinigiano e Arcidosso è presente la cultivai locale denominata "Olivastra Seggianese". È una specie molto resistente al freddo e da qualche anno sono sempre di più i produttori di olio realizzati con questa tipica cultivar.