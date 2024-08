Francesco Manetti trascina Cittanuova alla vittoria del Balestro

E’ Francesco Manetti, di Cittanuova, il vincitore del 129’ Balestro ed è grazie al suo centro perfetto che il serico drappo, quello dipinto da Gabriele Arruzzo e che passerà alla storia come quello con la testuggine e la vela, sale nella sede bianco rossa. "Una vittoria sognata, sperata - ha detto Manetti a fine gara - che voglio dedicare a mio zio Maurizio recentemente scomparso". E mostra il braccialetto ricordo che porta al polso che gli aveva donato.

Sul podio, oltre al vincitore sono saliti Gianni Gori, sempre di Cittanuova, terzo classificato, ed Alessandro Pozzo medaglia d’argento di Borgo.

Nulla da fare per la "nonna" Cittavvecchia che esce a bocca asciutta dalle due edizioni del 2024 della storica rievocazione. Un Balestro iniziato con una preoccupazione, per un problema di salute capitato ad un balestriere, che poi si è risolto nei migliore dei modi, e che ha visto Massa Marittima invasa da migliaia di turisti. In tribuna oltre al Rettore Angelo Soldatini e tante Autorità, la neosindaca Irene Marconi che ha fatto il suo esordio, con la fascia tricolore al collo nell’appuntamento clou dell’estate massetana.

Prima dell’inizio della gara il vescovo di Massa e Piombino, Carlo Ciattini ha impartito la benedizione ai figuranti ed al pubblico. Esibizione, come sempre appressatissima, da parte degli sbandieratori.

Questi i protagonisti della gara: Alessandro Pozzo, Marco Benini, Simone Gorelli, Emanuele Stanghellini, Sacha Gambazza, Lorenzo Toninelli, Fausto Cinci e Patrizio Gentili, Cittavecchia: Luca Iacometti, Paolo Martini, Gianni Donati, Manuele Magrini, Luciano Tonelli, Stefano Vagnetti, Matilde e Walter Bertella, Cittanuova: Francesco Manetti, Cosimo Gabbrielli, Gianni Gori, Tommaso Pesci, Sandro Manetti, Tommaso Pazzini, Giovanni Casu e Mirko Benini.

Roberto Pieralli