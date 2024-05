"Francesco Limatola lancia la campagna elettorale a Roccastrada: incontri e confronto con i cittadini"

"La campagna elettorale è una grande occasione di incontro". Con queste parole il candidato sindaco di Roccastrada, Francesco Limatola, lancia il fitto calendario di incontri che terrà nelle frazioni del comune. Limatola è in corsa per il terzo mandato da sindaco. " Sono già iniziati, con una forte partecipazione di cittadini – dice il candidato – gli appuntamenti di presentazione dei candidati e del programma nei diversi paesi. Gli appuntamenti sono occasione di approfondimento del programma per il prossimo mandato e di raccolta delle osservazioni dei cittadini". Dopo gli appuntamenti di Torniella e Roccastrada i prossimi incontri sono fissati a partire dalla prossima settimana. Lunedì 20 la squadra di Limatola sarà Ribolla, alle 21 all’ex cinema, martedì martedì 21 a Roccatederighi, alle 21 al centro civico, mercoledì 22 a Montemassi 21 centro civico, lunedì 27 a Sticciano scalo, sempre alle 21 e sempre al centro civico del paese infine martedì 28 alle 21 a Sassofortino. Il candidato sindaco in questa tornata elettorale se la dovrà vedere con Alessio Caporali e Mario Gambassi. "La nostra è una comunità è forte, capace, solidale – dice Limatola – e possiamo dire che il nostro Comune, tra tutti quelli sotto i 20mila abitanti della provincia di Grosseto ha un ruolo importante. Abbiamo ottenuto più` risorse di tutti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza".