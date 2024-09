Francesco Bufalo nuovo vicario del questore

Ha preso servizio Francesco Bufalo, il nuovo vicario del questore Claudio Ciccimarra.

Bufalo entrato nella Polizia di Stato nel 1998, dopo aver frequentato l’88° corso per funzionari nell’Istituto superiore di Polizia è stato nominato vice commissario ed è stato assegnato alla Questura del Verbano Cusio Ossola dove ha ricoperto diversi incarichi tra cui quello di Dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e Soccorso pubblico, della Divisione Pac prima e successivamente di Dirigente della Pas, dell’Ufficio Immigrazione e dell’Ufficio del personale. Dal 1999 al 2005 ha svolto l’incarico di Dirigente della Polizia stradale del Compartimento Liguria e successivamente ha diretto le Sezioni di Verbania, di Biella e di Lucca.

Nel 2006, trasferito a Firenze, ha assunto l’incarico di dirigente nell’Ufficio Immigrazione fino al 2008 per poi dirigere la Sezione Investigativa e della Squadra Tifoserie della Digos fiorentina per diventarne il vice dirigente dal 2010 al 2019.

Proveniente dalla Questura di Perugia, dove dal 2022 ha coperto l’incarico di Capo di Gabinetto del questore, nella sua carriera il nuovo Vicario ha diretto anche le Digos di Siena e Pisa.

Nel corso degli anni, oltre ad aver partecipato a specifici corsi di tecniche investigative, ha coordinato importanti eventi internazionali come le Olimpiadi Invernali del 2006 ed ha ottenuto numerosissimi riconoscimenti per la propria attività professionale sia in ambito investigativo che di soccorso pubblico.