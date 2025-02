Foto raccontano la Maremma. Una conferenza

Domani alle 17 alle Clarisse, in via Vinzaglio, a Grosseto, conferenza adl titolo "Forma e carattere della Maremma attraverso la fotografia". Si tratta di un ciclo di conferenze sul ruolo storico dei fotografi che con il loro lavoro hanno concorso a definire un’immagine poliedrica della Maremma del ‘900. Allo scopo di estendere ed arricchire le finalità dell’iniziativa culturale è stato indetto anche un concorso dall’associazione rotariana "Berliri Zoppi" destinato a premiare la produzione delle migliori immagini fotografiche che abbiano per soggetto aspetti del territorio maremmano e della sua realtà sociale. Obiettivo quello di promuovere l’espressione delle capacità creative e delle abilità tecniche dei giovani e degli studenti. Il bando del concorso prevede un montepremi di 2.000 euro.