"Fossombroni", l’indirizzo Sportivo si arricchisce di nuovi progetti

L’indirizzo sportivo del Fossombroni allarga la proria offerta: nuovi sport, progetti unici, brevetti, certificazioni.

"Durante il primo trimestre scolastico – dicono dalla dirigenza scolastica – sono state numerose le iniziative portate avanti dai docenti di scienze motorie e dagli esperti di settore per le classi prime: calcio, pallamano, basket, baskin, atletica leggera, touch rugby. Discipline storiche ma anche innovative e al passo con i tempi. A questo aspetto si è affiancata la parte didattica relativa alle uscite con attività di potenziamento sportivo, come trekking, orienteering, bocce, arrampicata, sport equestri, cinofilia, calcio a 5, tiro con l’arco, sup, canoa, pesca, canottaggio. Uno spaccato sportivo di tutto rispetto a cui si aggiungono i corsi per la formazione di animatore per i multisport, il progetto neve in programma sul monte Amiata, il progetto vela con la scuola di Alessandra Sensini. Altre uscite didattiche sono in programma a Roma con la visita al palazzo del Coni e allo stadio Olimpico. A questo si uniscono le tante progettualità di studio per tutte le materie, sviluppando percorsi interdisciplinari e progetti di scuola all’aperto, partendo da esperienza e visite in ambienti e contesti. Il corso a indirizzo sportivo offre agli studenti il sabato libero. A febbraio inizierà il progetto gruppo sportivo di calcio e pallavolo che terminerà con lo svolgimento di un torneo interno e comunale".