Forze dell’ordine. Petizione di FdI per sostenerle

Il circolo Fratelli d’Italia ’Mirco Butelli’ di Grosseto, in linea con le attività nazionali del partito promuove un’importante iniziativa per manifestare vicinanza e sostegno alle forze dell’ordine, costantemente impegnate nella tutela della sicurezza di tutti i cittadini. "Per questo motivo – dichiara Luca Vitale, presidente di FDI Grosseto - oggi dalle 10 alle 12, saremo presenti presso il ’Caffè Carducci’, per la raccolta firme". L’iniziativa ’Basta aggressioni contro le forze dell’ordine’ è a sostegno delle proposte di FDI per le Forze armate e di polizia, con "l’inasprimento delle pene per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale; il reato di rivolta in carcere; garantire migliori strumenti di difesa e tutela legale per chi è in divisa".