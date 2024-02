Forum sulla Carta Cets e turismo sostenibile

Gli esperti e gli operatori di turismo sostenibile si ritroveranno oggialle 16 al Centro Congressi della Porta del Parco delle Colline Metallifere (agli ex Bagnetti) per il "Forum annuale della Carta europea del turismo sostenibile (Cets)". Un evento voluto dal Parco delle Colline Metallifere per fare il punto sui progressi nell’applicazione della carta Cets, che si sviluppa su tre fasi: la prima sancisce la capacità di un Parco di elaborare un proprio Piano d’azione per il turismo sostenibile, la seconda si concentra sulla certificazione degli operatori turistici, la terza coinvolge gli operatori che definiscono e promuovono pacchetti turistici improntati alla sostenibilità. Alessandra Casini direttore del Parco Colline Metallifere parlerà dei progetti 2024 che saranno messi in cantiere come l’aumento della sentieristica nel Parco come gli itinerari di Via delle Città Etrusche, e le nuove soluzioni tecnologiche come le applicazioni di Trekking Colline Metallifere Outdoor, WebApp che possono aiutare gli escursionisti.