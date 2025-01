Forte scirocco, si cercano due surfisti avvistati in mare

Castiglione della Pescaia (Grosseto), 27 gennaio 2025 – I sommozzatori dei Vigili del fuoco stanno cercando in queste ore due kitesurfer (il surf tirato da una specie di aquilone) nelle acque di Castiglione della Pescaia (Grosseto). L'allarme è stato lanciato poco dopo le 17 da una coppia che stava passeggiando sulla spiaggia e ha visto una luce intermittente in mare. Da Porto Santo Stefano è partita una motovedetta della guardia costiera in supporto alle moto d'acqua dei vigili del fuoco che stanno battendo in questi momenti la costa a nord di Castiglione, verso il litorale delle Rocchette. «Al momento - spiegano i vigili del fuoco - non risulta alcuna denuncia di persona scomparsa. L'intervento viene svolto con l'intenzione di trarre in salvo chi si dovesse trovare in difficoltà con il forte vento di scirocco che sta spirando in queste ore»