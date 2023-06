Formazione al vino, Quattro corsi Wset a Grosseto organizzati da BwineSchool

Quattro corsi Wset (uno di primo livello, due di secondo e uno di terzo) organizzati dalla BwineSchool in programma nella sede di Val delle Rose, azienda con la quale nasce un rapporto di collaborazione.

Il Wset (Wine & Spirits Education Trust) è stato fondato nel 1969 nel Regno Unito per formare gli operatori del settore del vino e degli alcolici. Negli anni, grazie agli alti standard d’insegnamento, è diventata organizzazione leader per la formazione al vino nel mondo, con oltre 900 sedi in 72 Paesi. I corsi sono riconosciuti globalmente e il Diploma Wset è raccomandato dall’Institute of Masters of Wine per accedere alle selezioni del suo prestigioso programma di studio.

"I corsi Wset – si spiega – permettono di ottenere una qualifica riconosciuta internazionalmente; approfondire vini e regioni di tutto il mondo e sviluppare un approccio globale; degustare vini internazionali; ottenere un titolo professionale; capire e studiare nel linguaggio globale del settore. I corsi sono rivolti sia a professionisti sia ad appassionati".

I docenti saranno Bianca Mazzinghi (corsi di secondo e terzo livello), responsabile di Bwine, e Antonio Stelli (primo livello), sommelier, collaboratore editoriale della Guida Vini d’Italia del Gambero Rosso e referente BWine per la provincia di Grosseto.

Il corso di primo livello (in italiano) si svolgerà domenica 2 luglio, quelli di secondo livello (uno in italiano, l’altro in inglese) dal 28 al 30 luglio e poi dal 6 all’8 ottobre, quello di terzo livello (solo in inglese) nei giorni 21, 22, 27, 28 e 29 ottobre. Al termine di ciascun corso è previsto l’esame per ottenere il diploma Wset. Per informazioni [email protected] www.bwineschool.com