Fondi con il "Bando Bucalossi". Duomo e Sacro Cuore, i lavori

Sono stati presentati ieri i lavori di riqualificazione della Cattedrale di San Lorenzo e della Basilica del Sacro Cuore, realizzati grazie al Bando Bucalossi erogato dall’Amministrazione comunale. Grazie a questa significativa opportunità, sono stati restaurati i portali ottocenteschi della Cattedrale e ripristinato parte del tetto del Sacro Cuore.

"Grazie al Bando Bucalossi – spiega l’assessore al Bilancio, Simona Rusconi – una parte delle entrate dedicate ai lavori di urbanizzazione della città sono state destinate al Clero. Parliamo di un patrimonio comune poiché le chiese della città sono di tutti, quindi è giusto che ci facciamo carico, anche se in minima parte, di questi lavori, per cercare di tenere sempre moderne e funzionali tutte le strutture ecclesiastiche. Per il ripristino dei portoni della Cattedrale sono serviti circa 38mila euro, mentre per il ripristino di una piccola parte del tetto del Sacro Cuore ben 111mila euro. Il Comune si prende cura di tutte le proprietà della città comprese quelle curiali. Altri lavori sono in procinto di iniziare e riguarderanno la parrocchia di Braccagni e del Cottolengo".

"Grazie a questo bando – spiega il vicario generale della Diocesi, don Gianpaolo Gentili – abbiamo ristrutturato i portali principali della Cattedrale che risalgono alla metà dell’Ottocento, eseguiti dal senese Antonio Rossi. I lavori sono stati affidati a una ditta di falegnami di Empoli che ha eseguito il restauro fra aprile e giugno scorsi. Questi portali sono continuamente soggetti a ritocchi, in quanto lignei. L’ultimo restauro risaliva a 10 anni fa. Con il bando, siamo inoltre riusciti ad intervenire anche su una parte del tetto del Sacro Cuore". "Voglio ringraziare l’Amministrazione comunale – dice don Santino, parroco del Sacro Cuore – per il suo contributo. Parliamo, comunque, di una cifra significativa. La nostra Basilica è soggetta a diversi interventi complessi che ammontano a un totale di un milione di euro. Se tutto va bene, i lavori termineranno entro dicembre".