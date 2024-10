‘Followme’, ecco il festival di "Arte ai Margini"

Il Comune ha presentato la 15^ edizione del FollowMe, evento organizzato con l’associazione Gattopicchio e sotto la direzione artistica di Cinzia Canneri. Quest’anno il festival affronterà la questione storica, culturale e sociale del conflitto in Medio Oriente tra Palestina e Israele. "Per la proposta di quest’anno – spiega Canneri – ci saranno due fotografi di calibro internazionale. Il lavoro del fotografo Amnon Gutman è incentrato sulla strage del 7 ottobre 2023 e il lavoro del fotografo Mohammed Dohman sui bombardamenti a Gaza. Insieme a loro esporrà anche Tanya Habijouqa, fotografa ed educatrice americana palestinese, con un lavoro sulla resilienza dei palestinesi". L’inaugurazione della mostra è in programma per sabato alle 17.45 nella Pinacoteca civica con il dibattito con i fotografi in collegamento e con le moderatrici Lucia Goracci (Giornalista Rai) e Costanza Spocci (Radio 3). FollowMe ha da diversi anni anche una sezione aperta ai giovani, il FolloWme Junior, composto da un collettivo di ragazzi che sono andati a Gerusalemme ed hanno intervistato israeliani e palestinesi che hanno una relazione di amicizia, di amore o, comunque, di integrazione. "Ci tengo molto al coinvolgimento dei ragazzi e delle scuole su un tema delicato e attuale – dice l’assessora Stefania Turini –. I nostri giovani, vengono continuamente sollecitati da immagini e situazioni che li stordiscono, e per questo ritengo che il nostro compito sia di agevolare un approfondimento sulla conoscenza storica veicolando un messaggio di quanto sta accadendo".