Follonica, Vandalismo in crescita, Confcommercio al Prefetto

Non si contano, ormai, gli atti vandalici sulle auto in sosta in città. Vetri e lunotti rotti da malintenzionati in molte strade del centro di Follonica. Confcommercio Grosseto ha richiesto un incontro urgente al Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, e al sindaco Andrea Benini per rappresentare al massimo livello le preoccupazioni dei commercianti e degli operatori del turismo e delle professioni rappresentati. "Auspichiamo – dichiara Gabriella Orlando, direttore Confcommercio Grosseto - una convocazione a stretto giro da parte delle autorità interessate, possibilmente in sede congiunta così da far toccare con mano alle stesse la gravità del disagio che in questi giorni stanno vivendo decine di attività commerciali e professionali". "Con l’esplosione degli arrivi nella Città del Golfo fortunatamente incoraggiati dalla bella stagione – aggiunge Orlando - Follonica sembra essere diventata una sorta di ‘zona franca’ entro la quale è lecito fare di tutto. Al Prefetto – conclude - chiederemo di spendersi affinché il ministero dell’Interno e il Governo in generale possano affiancare il Comune di Follonica in operazioni di controllo del territorio". "La situazione dell’ordine pubblico a Follonica è cosa nota - aggiunge Charlie Lynn, capogruppo di Forza Italia a Follonica - ritardi sulle assunzioni a tempo indeterminato, idem per quanto riguarda gli agenti stagionali. Una situazione imbarazzante che la dice lunga sulla cultura della sicurezza da parte del centro sinistra. Nell’attesa che l’Amministrazione si incarichi veramente di rafforzare il comando della Municipale potremmo adire alla vigilanza privata".