Follonica Senzuno: Nuova Squadra di Calcio Cittadina dal 2025-2026

CALCIO

Follonica avrà una seconda società di calcio cittadina. Dalla stagione 2025-2026 infatti, oltre al Follonica Gavorrano (Eccellenza) la città del Golfo avrà anche il Follonica Senzuno iscritto alla Figc. La nuova società partità dalla Terza Categoria per un nuovo capitolo del calcio dilettantistico cittadino. Lorenzo Dell’Anna, direttore generale del Follonica Senzuno, annuncia ufficialmente l’iscrizione della società. "Dopo oltre quarant’anni di attività sportiva – dichiara Dell’Anna – siamo orgogliosi di compiere questo passo storico per la nostra società. Follonica Senzuno, attiva dal 1982, ha sempre rappresentato una realtà viva e radicata nel tessuto sportivo cittadino. Oggi, con grande entusiasmo, vogliamo offrire a Follonica un’alternativa dedicata ai tanti ragazzi del territorio che praticano il calcio nelle categorie provinciali". Un orgoglio condiviso non solo dal direttore generale, ma anche dal presidente Mario Palilla e dagli altri storici dirigenti del club: Alessandro Chelini, Fernando Bolognesi e Nicola Papi.

"Ci tengo a sottolineare – aggiunge Dell’Anna – che il nostro presidente Mario Palilla rappresenta un simbolo autentico del calcio follonichese: fin dal 1960 ha vestito la maglia della squadra cittadina, dove ha svolto tutto il percorso giovanile, ha giocato in prima squadra per 13 anni e, successivamente, ha ricoperto per molti anni anche il ruolo di allenatore. La sua storia personale si intreccia profondamente con quella del calcio locale, e la sua presenza è per noi motivo di grande ispirazione". Il presidente Mario Palilla ribadisce l’impegno della società: "Il nostro obiettivo è puntare sull’identità e sul coinvolgimento della comunità locale. La società sta già lavorando per allestire una squadra competitiva, valorizzando i talenti locali e coinvolgendo calciatori, dirigenti e appassionati di Follonica. Per questo stiamo costruendo un progetto che metta al centro i follonichesi, dentro e fuori dal campo. Abbiamo anche in programma nuove collaborazioni, eventi e iniziative".