Follonica-Gavorrano, pesante sconfitta

CALCIO

Trasferta amara per le ragazze del calcio a 5 femminile del Follonica Gavorrano, sconfitte in casa del Pistoia Women per 9-1 nella serie C regionale. Le ragazze sono entrate in campo con la grinta giusta, pronte ad affrontare una squadra avversaria ben organizzata e con ottime giocatrici di grande qualità ed esperienza. Ma a sbloccare il punteggio sono le padrone di casa. Nonostante il momentaneo svantaggio, le ragazze del Follonica Gavorrano non mollano e continuano a lottare. Tuttavia, il Pistoia prende il largo e chiude il primo tempo con il punteggio di 4-0. Nella seconda frazione di gioco le ragazze ci provano con determinazione, ma le padrone di casa allungano nuovamente. Arriva anche il gol della bandiera per il Follonica Gavorrano, frutto di una bella azione corale: Falcini innesca Abate, che finta di calciare e serve D’Antoni. Quest’ultima rimette il pallone a Falcini, che insacca alle spalle del portiere avversario, portando il punteggio sul 4-1. La partita si conclude poi con un netto 9-1 per le pistoiesi.