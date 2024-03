Follonica, fermento elettorale. Primarie e candidature a sorpresa

Politica in primo piano nella cittadina del Golfo. Alessandro Ricciuti, candidato di "PrimaVera Civica" alle Primarie della coalizione del centrosinistra di Follonica (17 marzo), si presenterà oggi alla città. L’appuntamento è all’ex Casello idraulico, via Roma, alle 17.30. "Le primarie – spiega Ricciuti - sono un’occasione di confronto con la città che serve ad arricchire la proposta politica di tutta la coalizione e a dare una legittimazione democratica al candidato sindaco del centrosinistra in vista delle elezioni amministrative del prossimo giugno". Oltre a Ricciuti, si presenterà alle Primarie anche Enrico Calossi, per "Follonica a Sinistra" e Andrea Pecorini, attuale vicesindaco, nome del Pd che si è presentato a Follonica davanti a tantissime persone per ufficializzare la sua candidatura a sindaco, Pecorini scende in campo per la carica di sindaco dopo 10 anni di lavoro instancabile al fianco di Andrea Benini. 53 anni, laureato in scienze infermieristiche e ostetriche, nella vita fuori dalla politica Pecorini è un operatore sanitario della Asl Toscana Sud Est e lavora al distretto sociosanitario di Follonica. Padre di Anna, 23 anni e Mirko, 15 anni, vive da sempre nella Città del Golfo. Nelle amministrative del 2014 e in quelle del 2019 è stato il candidato più votato e questo apprezzamento è stato per lui un motivo di costante impegno e di grande responsabilità. Oggi alle 17.30 nella nuova sede del partito democratico di Follonica in via Colombo, si svolgerà un incontro con la deputata Simona Bonafe’ sui temi dell’economia circolare dell’industria e del lavoro. Ma non solo centrosinistra a Follonica: nei giorni scorsi Eleonora Goti ha deciso di candidarsi a sindaco. L’ex coordinatrice di Forza Italia, si presenterà a capo di una lista civica e non più da esponente del partito azzurro dal quale ha rassegnato le dimissioni di recente. Un passaggio che è stato fatto con gli organi di partito prima di intraprendere una nuova avventura con la lista "Prima Follonica". "È una lista totalmente civica, formata solo da civici – spiega Goti – Per il momento non mi preoccupo di eventuali sostegni da parte di forze politiche, adesso quello che conta è Follonica e le proposte per la città. Per troppo tempo si è parlato solo di nomi ora è il momento di parlare di cose concrete per la nostra Follonica".