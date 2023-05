Follonica è in lutto per Franca Bettini

La Città del Golfo è in lutto per la morte di Franca Bettini, 70 anni, che da anni gestiva insieme al marito Ivano Amatuzzi uno dei banchi di frutta e verdura del mercato coperto di Follonica. La donna è morta dopo una lunga malattia. Franca era conosciutissima in tutta la città: per decenni il suo profilo è stato uno di quelli che ha più caratterizzato la vecchia immagine del mercato della città del Golfo: un posto dove si entrava non soltanto per fare la spesa ma anche per scambiare due parole tra amici e conoscenti. Il banco di Franca aveva resistito per anni anche alle trasformazioni della struttura: sono davvero tanti i messaggi di cordoglio per la donna che sono arrivati sui social, perché la conoscevano davvero tutti. "Franchina" come la chiamavano tutti, era una donna che era diventata un simbolo dell’impegno che metteva nel suo lavoro, dal primo all’ultimo cliente che swerviva. Tutti venivano accolti con un sorriso.