Da domani al 29 settembre (con ingresso libero) la Pinacoteca civica di Follonica ospita l’esposizione curata da Street Levels Gallery di Firenze "Midnight: pittura e fotografia si fondono nelle opere di Nian e Bifido". Il Vernissage si terrà domani alle 21.

"La Biblioteca della Ghisa ospita da qualche anno, nella Biblioteca dei bambini, un grande e coloratissimo murales di Nian – dice l’assessora alla cultura del Comune di Follonica Stefania Turini – che in questa occasione, ma in Pinacoteca, vedremo alle prese con lavori in collaborazione con un altro artista, Bifido. La mostra sarà l’occasione per ammirare lavori originali e profondi".