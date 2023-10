"Follonica al "Tourism Experience": Ricciuti presenta i dati dell'estate"

Follonica, e tutto l’Ambito Turistico Maremma Toscana Area Nord, hanno preso parte alla Ttg Tourism Experience di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale. Ogni anno viene scelto un tema, fil rouge dell’intera manifestazione. Il tema dell’edizione 2023 è "The year of Utopia. Live. Believe". L’Ambito è stato accolto nel padiglione di Toscana Promozione Turistica alla presenza di interlocutori istituzionali e operatori del settore. Ha aperto i lavori l’assessore Alessandro Ricciuti del Comune di Follonica, capofila dell’ambito. Durante la giornata è stato poi presentato il progetto di valorizzazione del territorio e sono state presentate le sei aziende vincitrici dei diversi bandi che già da diverse settimane stanno portando avanti, di concerto, le attività. Sono poi stati presentati i primi dati turistici della stagione 2023, la presentazione del progetto patentino dell’ospitalità e le prime attività di comunicazione realizzate. All’incontro ha preso parte anche Leonardo Marras, assessore alle attività produttive, all’economia, al credito e al turismo della Regione Toscana. "Abbiamo partecipato a questo fondamentale appuntamento per riflettere con gli altri amministratori – commenta l’assessore Ricciuti – L’obiettivo è indirizzare le politiche del turismo con nuove strategie della destinazione adeguate ad un mercato sempre più complesso e pieno di nuove sfide, crisi ed incognite".