FolloGavo, oggi i ragazzi di mister Masi in campo contro l’Atletico Maremma

Dopo la convincente vittoria nell’amichevole contro l’Empoli Primavera oggi il Follonica Gavorrano torna in campo alle 17. La formazione di mister Marco Masi torna in campo sul terreno di gioco del "Nicoletti" di Follonica contro l’Atletico Maremma, formazione di Promozione. Lo Sicco e soci continuano a sudare in vista di settembre dato che il primo inizierà la Coppa Italia di serie D. Da qui a fine mese i biancorossoblù affronteranno una serie di amichevoli. Le ultime due amichevoli precampionato si terranno domenica 25 agosto, dato che i ragazzi di Masi entreranno nel tabellone di Coppa Italia di Serie D dal primo settembre con il primo turno, e mercoledì 28 agosto alle 17 con lo Scarlino, ancora sul terreno di gioco di via Sanzio a Follonica. Per quanto riguarda le prime date ufficiali di inizio stagione, il dipartimento interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito l’inizio dei campionati relativi alla stagione sportiva 2024/25 che partirà l’8 settembre con la Serie D, mentre il 25 agosto comincerà la Coppa Italia di categoria (con i biancorossoblù in campo, appunto, dal turno successivo in programma il primo settembre). Insomma ancora due intense settimane di lavoro e poi la squadra di Masi potrà rallentare i carichi di lavoro in vista dell’incontro di Coppa Italia, col turno che andrà approcciato nel migliore dei modi, visto come l’obiettivo della società è sempre quello di vincere la competizione.