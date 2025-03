"Fognature ostruite nella zona artigianale. Bene l’inizio dei lavori"

Il Comune di Follonica ha finalmente preso in carico un problema che Confartigianato e altre associazioni di categoria hanno più volte segnalato: il malfunzionamento e le ostruzioni delle fognature nella zona artigianale, un problema che si ripresenta ogni volta che piove intensamente. "Siamo soddisfatti che finalmente l’Amministrazione si stia occupando della questione, da tempo segnalata – dice Massimiliano De Rosa (nella foto), delegato di Confartigianato – . La situazione è insostenibile e continua a danneggiare le imprese. È fondamentale che le soluzioni vengano trovate e attuate in tempi rapidi".

Confartigianato Imprese Grosseto comprende che i problemi legati alle infrastrutture fognarie siano complessi e richiedano tempi di intervento non brevi, ma apprezza l’attenzione che l’Amministrazione sta dimostrando per risolverli. Non è accettabile che, a causa di una pioggia intensa, un sottopasso si allaghi e divida in due la città, né che una zona artigianale venga trasformata in un lago".

Confartigianato Imprese Grosseto continuerà a monitorare la situazione, "collaborando con le autorità locali per garantire che i problemi vengano risolti in tempi rapidi e con soluzioni definitive".