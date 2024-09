"Fit Festival". Sport e spettacoli per due giorni

"Per essere sportivi non bisogna essere necessariamente atleti" puntualizza così l’atleta internazionale Antea Longo, organizzatrice della manifestazione "Fit Festival", che vedrà Grosseto invasa dagli sportivi pronti a sfidarsi ma sopratutto divertirsi in nome dello sport. "Questo concetto – continua – è il principio del Festival, creando un legame tra persone con lo sport utile alle persone nel benessere non solo fisico ma anche mentale. Stare bene con se stessi, ritrovarsi nel proprio corpo non è solo un obiettivo estetico ma aiuta tanto nella vita quotidiana. Quindi con il Festival dello sport andiamo a radunare chiunque voglia cimentarsi o ritrovarsi per fare attività sportiva". Il Fit Festival torna con la sua seconda edizione sabato e domenica nelle vie del centro storico a alla Fattoria la Principina.

"Non si tratta solo di una competizione sportiva – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – ma anche un evento inclusivo e coinvolgente, che lo scorso anno ha visto protagoniste oltre 20 discipline. C’è grande aspettativa di raddoppiare la scorsa edizione. Lo sport, infatti, richiama tutte le età, dai più piccoli ai più grandi".

"Lo sport – dice l’assessore Fabrizio Rossi – passerà dalle palestre al nostro salotto buono, nella nostra piazza migliore. Quindi un grazie ad Antea che è l’ambasciatrice della nostra città in qualità di sportiva perché ha fortemente voluto che anche quest’anno il festival fosse fatto in centro".

"Lo sport per tutti – conclude Valentina Corsetti presidente della consulta della disabilità – promuove le capacità di una persona e nessuno è escluso, non vedere diversità ". Il programma vede sabato presso il box CrossFit Ffa e la Fattoria la Principina dove si terranno i workout dove gli atleti si sfideranno in un contesto naturale tra piscina, verde e strutture ricettive. Domenica invece nel centro di Grosseto, in particolare piazza Dante e le vie del centro storico, si trasformeranno in un grande campo gara all’aperto dalle 17 alle 23, con attività sportive e intrattenimento per tutti.

Maria Vittoria Gaviano