Fiorini: "La decisione di mister Malotti legata alla sua attività imprenditoriale"

Malotti sì-Malotti no? E’ questo l’interrogativo che accompagna i tifosi e gli sportivi maremmani in questi giorni. Una battuta anche dal presidente biancorosso Antonio Fiorini. "Pare che Malotti abbia chiesto altro tempo per decidere: sembra preoccupato per la sua attività imprenditoriale". Completiamo il nostro giro di orizzonte tra i club biancorossi sentendo il parere di Giorgio Faralli, presidente del Club Portavecchia. "La conferma di Malotti sulla panchina biancorossa sarebbe fondamentale perchè conosce già il gruppo e la squadra. E’ chiaro che se accettasse dovrebbe lasciare la sua attività imprenditoriale, perchè vorrebbe dire dedicarsi interamente al Grosseto Calcio. Assurdo ed impensabile quello che sentito dire da qualche parte, vale a dire che il Grosseto, per gli allenamenti, si potrebbe spostare due volte alla settimana a Firenze. Se Malotti non dovesse venire in Maremma il mio pensiero va subito a mister Indiani che ha lasciato l’Arezzo e al momento è libero da impegni". Intanto ci sono novità da parte della Lega per quanto concerne la prossima stagione. Ci sarà più tempo a disposizione per provvedere all’iscrizione al campionato di serie D. Il limite è stato posticipato: si passa dal 30 giugno al 12 luglio. Le pratiche potranno essere inoltrate per via telematica dall’8 luglio, accompagnate dal versamento di 21.500 euro. Inoltre ogni società dovrà depositare una fideiussione bancaria di 31.000 euro.