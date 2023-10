"Finestre" di La Mantia a Grosseto: Presentazione al Polo Clarisse

Torna l’appuntamento con l’aperitivo letterario al Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura. Oggi alle 18.30 Fulvia Perillo presenta il libro "Finestre. Taccuino 1935-2022" di Davide La Mantia, scrittore, poeta, insegnante e operatore culturale. Le letture sono affidate a Laura Ormezzano.

Partecipare all’aperitivo letterario costa 5 euro (3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) e il ticket comprende una degustazione dei vini della Fattoria San Felo e l’ingresso alle mostre in esposizione al museo, tra cui "Giosetta Fioroni e la collezione Caponi" nel Museo Luzzetti. Inoltre il biglietto dà diritto di accesso al museo anche in un altro giorno a scelta. È consigliata la prenotazione, scrivendo a prenotazioni.clarisse@gmail.com o chiamando il numero 0564 488066. La rassegna è organizzata dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con l’associazione Letteratura e dintorni, nell’ambito del progetto Grosseto Città che legge.