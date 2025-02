Finanziato il primo lotto. Il recupero della rupe

Il Comune interviene per mettere in sicurezza la parete rocciosa che si trova nei pressi della piazza dell’Unità d’Italia. Un intervento definito da Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso, di primaria importanza.

Grazie a un contributo di 978mila euro ottenuto dal Ministero dell’Interno, il Comune di Arcidosso ha finanziato integralmente il primo lotto dei lavori.

"Questo primo lotto ci consente di trattare le diverse criticità che sono emerse dalle analisi geologiche e geotecniche – spiega Marini – andando a migliorare la stabilità complessiva del versante, per prevenire il rischio futuro di frane, garantendo così migliori condizioni di sicurezza agli abitanti della frazione".

Al contempo, l’intervento contribuirà a rendere più gradevole anche l’impatto estetico dell’area trattata, verranno realizzati anche i lavori per attrezzare la parete rocciosa, in modo da consentire la pratica sportiva del climbing, trasformando la rupe in un elemento di attrazione per la frazione di Bagnoli. E’ prevista, infatti, anche la realizzazione di ferrate e percorsi di arrampicata.

"In un appalto successivo – continua il primo cittadino – è prevista inoltre la riqualificazione della piazza e dei pubblici lavatoi, che sono ancora funzionanti".

Un modo insomma per trasformare una parete in un’attrazione. Il progetto di consolidamento prevede una serie di operazioni mirate a garantire la sicurezza del sito e prevenire il rischio di crolli, anche in caso di eventi meteorologici avversi. Uno degli aspetti chiave dell’intervento riguarda la gestione delle acque superficiali e di dilavamento, per evitare che si infiltrino nelle fratture della rupe e ne aggravino l’instabilità. La presenza di piccole sorgenti alla base della scarpata conferma la complessità del quadro idrogeologico, rendendo necessaria una raccolta e gestione adeguata delle acque sotterranee.

L’intervento si svilupperà in diverse fasi, anche abbastanza complesse.

Gli abitanti della frazione di Bagnoli sono molto legati a questa piazza perché rappresenta il luogo centrale del paese e attendevano intervento con speranza.