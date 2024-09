"Film Festival", debutto con Giordana

Prende il via oggi il "Capalbio Film Festival" nel Nuovo Cinema Tirreno di Borgo Carige. Alle 19 Maria Concetta Monaci, presidente di Fondazione Capalbio, e i direttori artistici presenteranno il programma della rassegna che avrà Margherita Buy come madrina. Tra gli appuntamenti per il pubblico la mostra fotografica di Gianmarco Chieregato allestita negli spazi espositivi del Frantoio e visitabile per tutta la durata del festival, ovvero fino a domenica.

Film di apertura (alle 20) "La vita accanto" di Marco Tullio Giordana (nella foto), tratta dal romanzo di Mariapia Veladiano, entrato nella short list dei film italiani in corsa per l’Oscar. La pellicola è il racconto di come il disagio possa irrompere nella vita di una famiglia sconvolgendola tra segreti e sensi di colpa inconfessabili. Sarà lo stesso Marco Tullio Giordana, insieme alle interpreti Valentina Bellè e Sonia Bergamasco, a introdurre il film.

Tra i momenti della serata inaugurale la presentazione del corto di animazione A Few Houses for Anaïs di Ago Panini, Antonio Di Peppo, Guido Morozzi e Nicola Tescari che sarà presente in sala. Alle 22 la proiezione di "My first", film di Zia Anger. L’autobiografia di un esordio. Memoria e fantasia, documentario e finzione si confondono nell’opera della regista che si ritrova più di dieci anni dopo a riflettere sulla persona che era all’epoca e sulla natura della verità artistica.