"Film Festival", cinque proiezioni

Seconda giornata del "Capalbio Film Festival" in corso nel Nuovo Cinema Tirreno di Borgo Carige.

Alle 15 proiezione del corto di animazione "Spring Waltz" di Stefano Lorenzi e Clelia Catalano, un lavoro che racconta un amore oltre le barriere. Stefano Lorenzi saluterà il pubblico del festival.

Alle 15.30 in un ideale omaggio a Fulvio Lucisano (nella foto), che domani riceverà poi il Premio Eccellenza Capalbio Film Festival 2024, il festival proietterà "Terrore nello Spazio" di Mario Bava, film del 1965. Alle 17.30 Steve della Casa incontra Mario Martone conducendo il talk "Cinema, Teatro, Tv: uno sguardo d’autore", poi alle 18 cerimonia della consegna del Premio alla sceneggiatura a Giulia Calenda.

Alle 18.30 la proiezione di "Vermiglio" di Maura Delpero, vincitore del Leone d’Argento alla 81 Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Alle 20.30 la proiezione di "Limonov" di Kirill Serebrennikov, opera visionaria sulla vita di Eduard Limonov, il poeta sovietico, morto nel 2020, che divenne un barbone a New York, una figura di spicco in Francia e un antieroe politico in Russia.

Alle 22.30 proiezione de "L’ultima settimana di settembre" di Gianni De Blasi tratto dall’omonimo romanzo di Lorenzo Licalzi. Introducono il film in sala i direttori artistici.