Figure femminili nel mondo del lavoro sul Promontorio

Donne e lavoro, sulle tracce del socialmente invisibile. Organizzato dal Centro studi con il patrocinio del Comune di Monte Argentario e la Commissione Pari Opportunità del Comune, anche sul Promontorio si celebra la Giornata internazionale della donna con un appuntamento che si terrà oggi alle 18,30 nella sede del Centro studi in via Scarabelli 16 a Porto Santo Stefano. "Donne e lavoro. Sulle tracce del socialmente invisibile" è il tema dell’incontro che vuole rendere omaggio alle figure femminili che hanno contribuito alla crescita dell’Argentario. Nel corso della serata verrà offerto in omaggio ai presenti l’opuscolo "Donne e lavoro all’Argentario nel XIX secolo", curato da Gabriella Solari. Interverranno la stessa autrice Gabriella Solari, Pietro Marcelli e il Laboratorio Teatrale di Matteo Guerra, per un tema molto sentito in occasione della Giornata Internazionale della Donna, che sottolinea l’importanza della lotta per i diritti delle donne, in particolare per la loro emancipazione, ricordando le conquiste sociali, economiche, politiche e portando l’attenzione su questioni come l’uguaglianza di genere, i diritti riproduttivi, le discriminazioni e le violenze contro le donne.