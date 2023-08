Fiera Agricola di Ghirlanda a Massa Marittima: Esibizioni, Animali e Divertimento

Domani dalle 9 fino al tardo pomeriggio, torna la fiera agricola di Ghirlanda con tantissime attività per adulti e bambini. La fiera, che è a ingresso libero, si svolgerà come sempre nell’area della vecchia stazione di Ghirlanda. Oltre al grande mercato con i banchi e una specifica area espositiva dedicata agli attrezzi agricoli, saranno presenti vari stand del cibo, dove bere e mangiare. Durante l’intera giornata resterà aperto il maneggio con possibilità per bambini e adulti di salire sui cavalli. Quest’anno sarà presente anche una carrozza per fare brevi giri panoramici all’interno della fiera. Si respirerà aria di festa grazie alle attività di animazione e all’esibizione degli artisti di strada. Poi nel pomeriggio si potrà assistere anche agli spettacoli equestri e l’esibizione dei "Butteri dell’Alta Maremma". Dopo il successo dello scorso anno sarà inoltre allestito di nuovo uno spazio dedicato al mondo bike. A conclusione della giornata è prevista l’esibizione della compagnia Sbandieratori e Musici della Società dei Terzieri.

"La manifestazione, che nasce nei primi anni del ‘900 dall’antica usanza del mercato degli animali – spiegano gli assessori di Massa Marittima Ivan Terrosi e Grazia Gucci – si è evoluta negli anni rimanendo ancora oggi un fondamentale momento di incontro".