Festività natalizie a Magliano in Toscana: eventi e intrattenimento per tutti

Le festività natalizie arrivano e il comune di Magliano in Toscana si fa trovare pronto. In programma un calendario ricco di eventi e appuntamenti realizzato in collaborazione con le associazioni del territorio: le pro loco di Magliano, Montiano e Pereta, e altre associazioni del territorio. Un programma che alterna momenti di intrattenimento e spettacolo a occasioni di socializzazione e divertimento per rendere il periodo del Natale ancora più emozionante.

Si parte oggi e domani con "La sbriciata" all’interno della tensostruttura allo chalet a Magliano in Toscana, un’occasione per gustare castagne e vin brulé, organizzata dalla pro loco locale. Sempre oggi dalle 15, a Montiano sarà possibile visitare il mercatino di Natale a cura di Auser, mentre domani, alle 16, in piazza della Repubblica a Magliano, laboratorio per bambini e decorazione collettiva dell’albero di Natale a cura del Comitato genitori.